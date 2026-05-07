Rubio-Papa Leone finito l’incontro in Vaticano Il Pontefice | No a ideologie e fondamentalismi – La diretta

Dopo due giorni a Roma, il segretario di Stato americano ha concluso il suo soggiorno in Italia con un incontro in Vaticano. Questa mattina è arrivato all’aeroporto di Ciampino, proseguendo poi con le sue attività nella capitale. Durante l’incontro con il Papa, sono state toccate tematiche legate alle ideologie e ai fondamentalismi, con il Pontefice che ha espresso chiaramente il suo punto di vista.

Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera Usa è arrivato questa mattina, giovedì 7 maggio, a Ciampino. È atteso alle 11.15 nel Cortine di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone XIV per l’udienza fissata alle 11.30. Sulla carta è atteso un colloquio di mezz’ora – alle 12 il Pontefice ha un altro impegno in agenda – ma anche il tempo che ma anche il tempo che durerà effettivamente e i toni delle dichiarazioni potranno essere una chiave di lettura. La missione a pochi giorni dall’attacco di Trump. La missione di Rubio arriva infatti a pochi giorni dalle nuove tensioni...🔗 Leggi su Open.online

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