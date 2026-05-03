Il 7 maggio, il segretario di Stato americano incontrerà il Papa in Vaticano. L'appuntamento, confermato, si svolgerà in una data che segna un possibile cambiamento nel rapporto tra la Chiesa e gli Stati Uniti, dopo un confronto pubblico tra il Papa e l'ex presidente. L'incontro è programmato senza ulteriori dettagli sul contenuto delle discussioni, e si inserisce in un momento di attenzione internazionale verso i rapporti diplomatici.

Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, giovedì 7 maggio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del Pontefice. Secondo le stesse fonti Rubio incontrerà lo stesso giorno anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Il Papa aveva già incontrato Marco Rubio lo scorso anno, il giorno del suo insediamento, il 18 maggio, e il giorno successivo, quando Leone XIV aveva ricevuto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. L'incontro L'incontro che si terrà il 7 maggio, secondo quanto trapelato da fonti vaticane, arriva dopo il botta e risposta e distanza tra il presidente americano Donald Trump e il Pontefice.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rubio vedrà Papa Leone il 7 maggio in Vaticano: prove di disgelo dopo lo scontro tra il Pontefice e Trump

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