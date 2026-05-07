Rubio in Vaticano incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump

Un senatore statunitense è arrivato oggi a Roma e si è recato in Vaticano, dove ha incontrato il Papa Leone XIV. È previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. L’arrivo e gli incontri sono stati confermati da fonti ufficiali. La visita si inserisce in un momento di attenzione politica e religiosa tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Marco Rubio è arrivato oggi a Roma per un incontro con Papa Leone XIV in Vaticano. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Il faccia a faccia col Papa nel Palazzo Apostolico è iniziato alle 11.30. La missione arriva a pochi giorni delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Vatican to host talks with Marco Rubio as tensions increase between Trump and Pope Notizie correlate Leggi anche: Marco Rubio in Vaticano, in corso l’incontro con Papa Leone dopo le tensioni con Trump – La diretta Leggi anche: Marco Rubio è arrivato a Roma, alle 11 l’incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump – La diretta Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Papa incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio; Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni. Rubio in Vaticano, incontro con il Papa dopo le tensioni con TrumpLa visita rientra in una missione più ampia di disgelo dei rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e Italia, dopo settimane di polemiche pubbliche e dichiarazioni incrociate tra il presidente Usa e il Po ... adnkronos.com In Vaticano l'incontro tra Papa Leone e il Segretario di Stato USA RubioIl segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Vaticano per l'incontro con Papa Leone XIV e successivamente con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Secondo alcune indiscrezion ... msn.com Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è atterrato all’aeroporto di Ciampino. La prima tappa del capo della diplomazia statunitense è in Vaticano, questa mattina, 7 maggio, dove sarà ricevuto da papa Leone XIV e incontrerà il segretario di Stato, il cardinale Pi x.com Tv2000. . #DiBellasul28 La presidente dei deputati di #Italia Viva, Maria Elena Boschi, a #Tv2000: "#Trump sabotatore missione Rubio in Vaticano" Italia Viva Le parole di Boschi: "Una visita sicuramente importante e qui c'è tutta la saggezza, oltre che l'um - facebook.com facebook