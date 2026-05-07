Rubio in Vaticano incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump

Da webmagazine24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un senatore statunitense è arrivato oggi a Roma e si è recato in Vaticano, dove ha incontrato il Papa Leone XIV. È previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. L’arrivo e gli incontri sono stati confermati da fonti ufficiali. La visita si inserisce in un momento di attenzione politica e religiosa tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Marco Rubio è arrivato oggi a Roma per un incontro con Papa Leone XIV in Vaticano. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Il faccia a faccia col Papa nel Palazzo Apostolico è iniziato alle 11.30.  La missione arriva a pochi giorni delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Vatican to host talks with Marco Rubio as tensions increase between Trump and Pope

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Papa incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio; Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni.

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