Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11 l’incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump – La diretta

Il segretario di Stato americano è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino e ha programmato due giorni a Roma. Alle 11 è previsto un incontro con il Papa. La visita arriva dopo un periodo di tensioni tra il responsabile della politica estera degli Stati Uniti e l'ex presidente. Le attività ufficiali si concentreranno negli incontri e nelle riunioni istituzionali in città.

Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera Usa è arrivato questa mattina, giovedì 7 maggio, a Ciampino. È atteso alle 11.15 nel Cortine di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone XIV per l’udienza fissata alle 11.30. Sulla carta è atteso un colloquio di mezz’ora – alle 12 il Pontefice ha un altro impegno in agenda – ma anche il tempo che ma anche il tempo che durerà effettivamente e i toni delle dichiarazioni potranno essere una chiave di lettura. La missione a pochi giorni dall’attacco di Trump. La missione di Rubio arriva infatti a pochi giorni dalle nuove tensioni...🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo; Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Marco Rubio a Roma, oggi e domani strade chiuse e divieti per la visita del segretario Usa; Il Papa incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, oggi l'incontro con il PapaIl segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato a Roma. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. ansa.it

Marco Rubio è a Roma, il segretario di Stato Usa incontrerà Papa Leone. Domani colloquio con MeloniIl segretario di Stato Usa, Marco Rubio, oggi, dopo le 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leonne e successivamente il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Una ... ilmattino.it

Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il Pontefice, oggi è il giorno dell’incontro tra Washington e la Santa Sede: il segretario di Stato Marco Rubio vedrà infatti oggi Papa Leone XIV alle 11.30. Doma - facebook.com facebook

“Il problema tra Israele e il Libano non è Israele o il Libano, è Hezbollah. E se vai in Medio Oriente, scopri che Teheran è dietro ognuno di questi gruppi, da Hamas a Hezbollah fino agli Houthi”. Ad affermarlo il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio d x.com