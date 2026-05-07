Un rappresentante politico ha visitato il Vaticano per incontrare il Papa, specificando che l'incontro non era di natura riparatoria. La discussione tra le parti riguardava vari argomenti, senza indicazioni di un confronto di carattere esclusivamente diplomatico o religioso. La visita si inserisce in un quadro di incontri ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui temi trattati.

Roma, 7 maggio 2026 – “Non è un incontro riparatorio. Abbiamo tante cose da discutere con il Vaticano”. Ci tiene a chiarirlo Marco Rubio ma sebbene il colloquio con Leone XIV sia stato “programmato da tempo”, alla luce dell’ennesimo attacco di Donald Trump, la visita del segretario di Stato americano assume, senza dubbio, un significato diverso. In vista delle elezioni di midterm il presidente degli Stati Uniti – che non parla telefonicamente con il Papa dal giorno della sua elezione, l’8 maggio 2025 – ha la necessità di portare il Vaticano dalla sua parte. Sostenuto nel suo secondo mandato dal 55% dei cattolici statunitensi, deve riconquistare il consenso di quel 42% che, dopo i ripetuti attacchi da parte del tycoon, si è schierato con Prevost, ma anche sopire i malumori emersi all’interno della base Maga riguardo alla guerra in Iran.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rubio in missione dal Papa per Trump. “Ma non è un incontro riparatorio”

Notizie correlate

Leggi anche: Trump vuole ricucire con l'Italia e il Papa. Missione di Rubio a Roma

Leggi anche: Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rubio a Roma per chiarire. Il riallineamento strategico sarà il focus della missione; Rubio in Italia: la chance per un disgelo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti; Rubio in missione dal Papa il 7 maggio, possibile un vertice con Meloni; Lo strappo di Trump e la missione dal Papa (e Meloni), Marco Rubio da giovedì a Roma.

Rubio in missione dal Papa il 7 maggio, possibile un vertice con MeloniDopo gli screzi tra Trump e il Papa e le tensioni con il governo italiano colpevole di disimpegno nella guerra ... tg.la7.it

Marco Rubio in Vaticano da Papa Leone XIV: il caso Trump resta fuori dal tavolo, al centro libertà religiosa e crisi globaliIl Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha cercato di ridimensionare le recenti polemiche suscitate dalle dichiarazioni del presidente Donald Trump su Papa Leone XIV, alla ... ilmessaggero.it

Marco Scurria sul prossimo incontro tra Giorgia Meloni e Rubio a Roma: "Sarà un incontro franco, tra amici le cose vanno dette" - facebook.com facebook

#Trump attacca nuovamente il #Papa e la visita di Rubio a Roma non basta a nascondere la frattura: lo scontro tra la Casa Bianca e il Vaticano è già una partita politica. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com