Il segretario di Stato ha intrapreso una visita a Roma con l'obiettivo di ricucire i rapporti tra il suo paese, l'Italia e la Chiesa cattolica. Durante il soggiorno, sono previsti incontri con rappresentanti istituzionali e religiosi, con particolare attenzione alle relazioni diplomatiche e alle questioni di interesse comune. La visita si inserisce in un tentativo di migliorare i rapporti bilaterali e di affrontare questioni di natura politica e religiosa.

Operazione disgelo. Si può riassumere con queste parole la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà in visita a Roma giovedì e venerdì, un doppio disgelo con l'Italia e il Vaticano dopo l'offensiva di Donald Trump nei confronti di Leone XIV e Giorgia Meloni nelle settimane passate. Giovedì Rubio incontrerà il pontefice e il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, mentre venerdì è previsto un incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e un pranzo con il ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre non è ancora ufficialmente confermato l'incontro con Giorgia Meloni. Tutto è iniziato il mese scorso quando il presidente americano ha attaccato il Santo Padre in un post: "Non sono un suo grande fan" ha detto, descrivendolo come "debole e pessimo nella politica estera".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump vuole ricucire con l'Italia e il Papa. Missione di Rubio a Roma

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Missione Rubio a Roma, prove di disgelo con Vaticano e governo. Sarà prima dal Papa; Rubio e la preoccupazione per le scelte dei cattolici Usa: la priorità è ricucire col Papa e lasciarsi alle spalle le offese di Trump; Rubio a Roma per ricucire con Vaticano e Meloni dopo le tensioni; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 maggio: la rassegna stampa.

Mission (im)possible (?) di Rubio a Roma: ricucire i rapporti fra Trump, Leone XIV e MeloniSarebbe l’obiettivo della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso in Vaticano e a Palazzo Chigi in una missione già definita del disgelo. quibrescia.it

Missione disgelo: Rubio in Italia per ricucire con Vaticano e Meloni. I temi chiave della visitaTemi, dossier sul tavolo e nodi da sciogliere, tutti i motivi della visita del segretario di Stato americano nella capitale ... policymakermag.it

La missione di Rubio al momento prevede per giovedì 7 maggio l’incontro in Vaticano prima con Papa Leone XIV e poi con il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Fissato invece per venerdì 8 il pranzo di lavoro con il ministro degli Esteri Anto - facebook.com facebook

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