Marco Rubio in Vaticano il confronto col Papa sui conflitti dall’Iran a Cuba Leone gli regala una penna d’ulivo | Lavorare per la pace – La diretta

Il segretario di Stato americano è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino e ha trascorso due giorni nella capitale italiana. Durante il suo soggiorno, ha incontrato il Papa in Vaticano e discusso di vari conflitti internazionali, tra cui le tensioni in Iran e Cuba. Al termine dei colloqui, il Pontefice gli ha regalato una penna d’ulivo, simbolo di speranza e pace, e lo ha invitato a lavorare per la pace.

Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera Usa è arrivato questa mattina, giovedì 7 maggio, a Ciampino. È atteso alle 11.15 nel Cortine di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone XIV per l’udienza fissata alle 11.30. Sulla carta è atteso un colloquio di mezz’ora – alle 12 il Pontefice ha un altro impegno in agenda – ma anche il tempo che ma anche il tempo che durerà effettivamente e i toni delle dichiarazioni potranno essere una chiave di lettura. La missione a pochi giorni dall’attacco di Trump. La missione di Rubio arriva infatti a pochi giorni dalle nuove tensioni...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Marco Rubio in Vaticano, in corso l’incontro con Papa Leone dopo le tensioni con Trump – La diretta Marco Rubio è arrivato in Vaticano per l'incontro con Papa Leone XIVDopo essere entrato nel territorio Vaticano, il segretario di Stato Usa Marco Rubio è giunto nel cortile di San Damaso dove è stato accolto dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio. Marco Rubio a Roma, incontro con Leone XIV dopo le tensioni tra Casa Bianca e VaticanoDura poco più di un'ora l'incontro tra il Papa e il Segretario di Stato americano, un colloquio franco e diretto. Domani Rubio vedrà Meloni e Tajani. panorama.it Vaticano, Marco Rubio vede Papa Leone XIV: Incontro amichevole, impegno comune per paceIl segretario di Stato americano vedrà il Pontefice alle 11.30, dopo settimane di scontri a seguito degli attacchi di Donald Trump al Papa. La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme, ha detto ... tg24.sky.it L'incontro tra il Papa e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, durato circa 45 minuti, è stato "amichevole e costruttivo". come riporta una fonte statunitense. L'udienza ha sottolineato "la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro i - facebook.com facebook La missione a Roma di Marco #Rubio. Il segretario di Stato americano questa mattina ha incontrato in Vaticano #Papa Leone XIV. Un incontro atteso, visto come un tentativo di distensione da parte di Washington… x.com