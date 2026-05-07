Il segretario di Stato americano è arrivato a Roma e oggi ha avuto un incontro con il Papa nel Vaticano. Domani invece si recherà a Palazzo Chigi per un colloquio con la premier italiana. L’arrivo e le visite ufficiali sono state confermate dalle fonti ufficiali dei due governi. La visita si inserisce in un calendario di incontri istituzionali programmati nel capoluogo italiano.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma. Oggi verrà ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano e domani incontrerà la premier Meloni a Palazzo Chigi. Seguiranno incontri anche con Tajani e Crosetto Il segretario di Stato americano,Marco Rubio, è arrivato a Roma. Una missione non casuale che arriva dopo un periodo di tensioni tra laCasa Bianca e il Vaticano. Dopo quasi un mese dal primo attacco frontale aPapa Leone XVIda parte del presidente americanoDonald Trump, pochi giorni fa si è aperto un nuovo fronte di scontro: il tycoon ha accusato il pontefice di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone’‘ dicendo che il Papa sarebbe favorevole ad un Iran dotato diarmi nucleari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rubio a Roma: oggi il ricevimento in Vaticano, domani a Palazzo Chigi

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