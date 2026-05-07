Il Segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato a Roma e ha fatto visita al Vaticano, incontrando il Papa Leone XIV. La visita si inserisce in un contesto di incontri ufficiali tra le due parti. Rubio ha portato avanti le sue attività diplomatiche nel capoluogo italiano, visitando i luoghi istituzionali e incontrando rappresentanti religiosi. La sua presenza è stata confermata da fonti ufficiali.

Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è a Roma e si è recato in Vaticano, dove incontra Papa Leone XIV. Il faccia a faccia arriva dopo le critiche di Donald Trump al Pontefice, definito un mese fadal presidente Usa “debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera”. Il capo della Casa Bianca poi ha rincarato la dose martedì, affermando che Prevost non è contrario all’ipotesi che l’Iran possieda un’arma nucleare. Per ricucire i rapporti è stata Washington a proporre un incontro tra Rubio e il Papa. “Ascolteremo, l’iniziativa è partita da loro. Immagino che si parlerà di tutto quello è successo in questi giorni, ma sì parlerà anche di conflitti, di America Latina e immagino anche di Cuba”, ha detto il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rubio a Roma, il segretario di Stato Usa in Vaticano dal Papa

Il Segretario Usa Rubio in Vaticano, prove di disgelo con Papa Leone - Porta a porta 05/05/2026

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