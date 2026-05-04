Vaticano-Usa Rubio a Roma per incontrare Papa Leone

Da tv2000.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo giovedì, nel Vaticano, si terrà un incontro tra il Papa Leone e il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio. La visita è stata annunciata e si svolgerà in un contesto di incontri ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli sui temi che verranno trattati durante l'incontro.

È in programma per giovedì prossimo l’incontro in Vaticano tra Papa Leone e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un appuntamento che desta interesse, dopo le dure dichiarazioni di Trump contro il Pontefice suo connazionale. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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