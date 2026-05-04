Vaticano-Usa Rubio a Roma per incontrare Papa Leone

Il prossimo giovedì, nel Vaticano, si terrà un incontro tra il Papa Leone e il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio. La visita è stata annunciata e si svolgerà in un contesto di incontri ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli sui temi che verranno trattati durante l'incontro.

È in programma per giovedì prossimo l’incontro in Vaticano tra Papa Leone e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un appuntamento che desta interesse, dopo le dure dichiarazioni di Trump contro il Pontefice suo connazionale. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano-Usa, Rubio a Roma per incontrare Papa Leone Vaticano-Usa, Rubio a Roma per incontrare Papa Leone Notizie correlate Papa Leone attende in Vaticano il segretario di Stato Usa RubioPapa Leone riceverà in udienza il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio. Leggi anche: Usa, Marco Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Papa Leone XIV e Meloni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma per ricucire con Vaticano e Meloni dopo le tensioni; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni; Il Papa riceverà Marco Rubio in Vaticano il 7 maggio. Rubio atteso a Roma, prove di disgelo con Meloni. Tra dazi, Vaticano e difesa, test dell’asse Usa-ItaliaIl Segretario di Stato Usa atterrerà giovedì nella Capitale. Colloqui con Parolin e vertice con Crosetto. Ma il bilaterale con la Premier non è ancora in agenda: si cerca di ricostruire dopo le minacc ... milanofinanza.it Prove di disgelo USA-Vaticano: il Papa riceverà il segretario di Stato RubioIl Vaticano ha confermato ufficialmente che il Papa incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio il prossimo 7 maggio alle 11.30, presso il Palazzo Apostolico. Un incontro che si inserisce ... strettoweb.com Washington conferma la visita del segretario di Stato USA #Rubio a Roma, dal 6 all'8 maggio, per promuovere le relazioni con Italia e Vaticano. Incontrerà il Papa giovedì, e la premier Meloni venerdì alle 11.30. - facebook.com facebook #Usa, manovra di disgelo: ufficiali gli incontri con #Vaticano e #Roma x.com