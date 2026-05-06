Maestri di Strada rubato a Napoli il furgone che portava i ragazzi ai laboratori

Nella notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli, un furgone appartenente all’associazione Maestri di strada è stato rubato. Il veicolo, utilizzato per accompagnare i ragazzi ai laboratori, è stato sottratto mentre si trovava in zona. Al momento non ci sono notizie di eventuali danni o di altri mezzi coinvolti. La polizia ha avviato le indagini per rintracciare il veicolo e chiarire la dinamica del furto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno dei due furgoni dell’associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa notte. In un post su Facebook, l’associazione che lavora per combattere la dispersione scolastica racconta quanto successo e posta anche la foto del mezzo. “Stanotte alle ore 22 e 41 tre persone giunte su una utilitaria di colore arancione hanno forzato il cancello del Centro Colonna e hanno rubato uno dei due furgoni Ducato con i quali i Maestri di Strada accompagnano i ragazzi che partecipano ai loro laboratori pomeridiani – scrivono – Questo fatto ci conferma che viviamo in un quartiere in cui il crimine spicciolo o organizzato impediscono una vita civile, creano le condizioni più difficili per la vita dei ragazzi e dei giovani.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maestri di Strada, rubato a Napoli il furgone che portava i ragazzi ai laboratori Notizie correlate Leggi anche: Raccolta fondi per ricomperare il pulmino rubato ai ragazzi disabili Scuole aperte fino a sera in alcune zone di Napoli per evitare che i ragazzi frequentino la strada: la proposta del PrefettoUn progetto sperimentale per tenere le scuole aperte il più possibile, anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri della zona orientale... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Grandi maestri e giovani promesse. Mousikè, al via la seconda edizione. Napoli, rubato il pulmino dei Maestri di Strada: appiedati i giovani della onlus di PonticelliRubato il pulmino dell'associazione Maestri di Strada. Furto al centro polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ospita la ... ilmattino.it Napoli, furto al pulmino dell'associazione I Maestri della Strada. Marciani: «Saremo al loro fianco»Uno dei due furgoni dell'associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa notte. In un post su Facebook, l'associazione che lavora ... ilmattino.it