Raid contro i Maestri di strada | rubato il pulmino per i bambini

Nella notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli, uno dei due furgoni dell'associazione Maestri di strada è stato sottratto. L'episodio si è verificato mentre il veicolo era parcheggiato in zona. Non sono ancora state fornite informazioni sulle modalità del furto o eventuali testimoni. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili e recuperare il veicolo.

Uno dei due furgoni dell'associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa notte. In un post su Facebook, l'associazione che lavora per combattere la dispersione scolastica racconta quanto successo e posta anche la foto del mezzo. "Stanotte alle ore 22 e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Maestri di Strada, rubato a Napoli il furgone che portava i ragazzi ai laboratoriTempo di lettura: < 1 minutoUno dei due furgoni dell’associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa... Lanciano massi contro il pulmino per il trasporto dei disabili: raid vandalico a BitontoUn pulmino utilizzato quotidianamente per il trasporto degli utenti del centro diurno “Baloo” è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi nel tardo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sono ben 10 i nuovi Maestri del Lavoro 2026 della provincia di Ancona; Cusano Mutri protagonista alla VI Rassegna dei Maestri Infioratori di Cervaro; Ucraina-Russia, Putin propone tregua per 9 maggio. Zelensky: Chiederò chiarimenti agli Usa. I fiori di Terlizzi colorano la Basilica: le composizioni dei maestri florovivaisti per la festa di San Nicola x.com Maestri della Storia. Lezioni di storiografia Mercoledi, 6 maggio ore 14:00 - 16:00 9 Aula lI, Facoltà di Lettere e Filosofia Torna il ciclo "I Maestri della Storia. Lezioni di storiografia" con un appuntamento dedicato a uno dei grandi protagonisti della - facebook.com facebook