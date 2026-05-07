Rubato il caribatteria dello scooter di un diversamente abile | Agropoli si mobilita e lo aiuta
A Agropoli, ieri, un residente diversamente abile ha pubblicato sui social un messaggio in cui denunciava il furto del caricabatterie del suo scooter elettrico, uno strumento essenziale per muoversi. La notizia ha suscitato reazioni di solidarietà tra i cittadini, che si sono mobilitati per offrire supporto e aiuto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla vulnerabilità di chi utilizza dispositivi di mobilità assistita.
Amarezza e poi commozione ad Agropoli. Ieri, infatti, a mezzo social, Ciro P., diversamente abile, aveva denunciato il furto del caricabatterie del suo dispositivo elettrico, necessario per deambulare. “L’unica cosa che ho è questo scooter elettrico per disabili. Lo stavo caricando ed ecco il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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