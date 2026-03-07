Forza il posto di blocco a bordo dello scooter rubato | 17enne denunciato

A Castel Volturno, i Carabinieri della Tenenza hanno denunciato un 17enne del luogo, coinvolto in un episodio in cui ha forzato un posto di blocco a bordo di uno scooter rubato. L’intervento dei militari ha portato all’identificazione e alla denuncia del giovane, accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze del fatto.

Il ragazzo non si è fermato all'alt imposto dai carabinieri. Bloccato dopo inseguimento A Castel Volturno, un giovane 17enne del posto è stato denunciato dai Carabinieri della locale Tenenza per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in via dei Diavoli durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati in genere. Secondo quanto ricostruito, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a uno scooter Piaggio Tweet privo di targa, il cui conducente non indossava il casco protettivo. Il giovane, invece di fermarsi, ha accelerato mettendo in atto manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it

