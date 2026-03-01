Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo | 14enne morto sul colpo Lo strazio dei genitori

Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita in un incidente a Chiari, in provincia di Brescia, dopo aver perso il controllo dello scooter e averlo schiantato contro un palo. L’incidente è avvenuto nel corso di un pomeriggio qualunque e, sul luogo, sono arrivati i soccorritori ma per il giovane non c’era più nulla da fare. I genitori sono rimasti sconvolti dalla tragedia.

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in tragedia a Chiari (provincia di Brescia), dove Nicolas Tomasoni, 14 anni, è morto in un incidente con lo scooter. Il ragazzo stava percorrendo via Cologne quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione sul marciapiede che divide la carreggiata dalla pista ciclabile. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe voltato per un rumore anomalo o per verificare se l’amico che lo seguiva fosse ancora dietro di lui, perdendo per un attimo la traiettoria. L’impatto è stato violentissimo e i soccorsi, pur immediati, non hanno potuto fare nulla: Nicolas è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

