Rubano il videocitofono di un condominio | identificati e rintracciati

Nella mattinata del 7 maggio, due uomini sono stati deferiti dai carabinieri di Gricignano di Aversa dopo aver rubato un videocitofono da un condominio. L’attività investigativa, avviata subito dopo il furto, ha portato all’identificazione dei responsabili. I militari hanno poi rintracciato i due uomini, che sono stati ascoltati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il videocitofono è stato recuperato e restituito ai proprietari.