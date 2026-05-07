Rubano il videocitofono di un condominio | identificati e rintracciati
Nella mattinata del 7 maggio, due uomini sono stati deferiti dai carabinieri di Gricignano di Aversa dopo aver rubato un videocitofono da un condominio. L’attività investigativa, avviata subito dopo il furto, ha portato all’identificazione dei responsabili. I militari hanno poi rintracciato i due uomini, che sono stati ascoltati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il videocitofono è stato recuperato e restituito ai proprietari.
Rubano il videocitofono da un condominio ma vengono identificati e rintracciati. Nella mattinata di oggi (7 maggio), a conclusione di un’attività investigativa condotta di iniziativa, i militari della Stazione carabinieri di Gricignano di Aversa hanno deferito in stato di libertà due uomini.🔗 Leggi su Casertanews.it
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