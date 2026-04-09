Una strada alberata tra Città Studi e Susa a Milano è il luogo dove risiede l’eurodeputata di Avs insieme al suo assistente parlamentare. Una conferma di vicini, ottenuta tramite videocitofono, indica che il proprietario è solo lui, ma che hanno visto anche lei. La comunicazione si è svolta in modo diretto, senza ulteriori dettagli sui rapporti tra le parti o altre informazioni sulla zona.

Una via alberata a Milano. È qui che batte il cuore di Ilaria Salis, perché è in quella strada, nella zona tra Città Studi e Susa, che l'eurodeputata di Avs aveva fissato la sua residenza insieme al suo assistente parlamentare, Ivan Bonnin. Ed è lì, a quell'indirizzo della coppia (che non riveleremo per tutelare comunque la privacy degli interessati) che ieri ci siamo recati. Trovandoci davanti un viale molto lungo, caratterizzato da alberi e aiuole. In una zona trafficata dalle auto, disseminata dai negozi, quelli di una volta che trovi nei paesi di provincia. C'è la torrefazione, il macellaio, la frutteria. E tanti bar con i dehors, animati da un via vai di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva la conferma dei vicini attraverso il videocitofono: "Il proprietario è solo lui ma abbiamo visto anche lei"

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