Rubano in un garage dei Colli ma vengono rintracciati a San Donato | denunciati dalla polizia

Nella notte del 17 aprile, la polizia di Pescara è intervenuta in seguito a una segnalazione riguardante un uomo sospetto nei garage di un complesso residenziale dei Colli. Sul luogo, gli agenti hanno rintracciato due uomini di 50 e 54 anni. Successivamente, sono stati denunciati per ricettazione, dopo aver trovato prove che collegano le loro azioni a un tentativo di furto in un garage della zona.

La polizia di Pescara ha denunciato due uomini di 50 e 54 anni per ricettazione. La notte del 17 aprile infatti, dopo una segnalazione che indicava la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto fra i garage di un palazzo a Pescara Colli, le volanti sono arrivate sul posto dove hanno.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Rubano grondaie di rame ma vengono fermati dalla polizia prima di caricarle sul furgone: denunciati due cittadini stranieriIl personale del commissariato di Orvieto ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri, un uomo e una donna, entrambi residenti a Roma,... Con la truffa del finto carabiniere riescono a farsi consegnare soldi e gioielli, ma vengono bloccati dalla polizia: tre denunciatiSono riusciti a portare via denaro contante e gioielli a una coppia di anziani con il trucco del finto carabiniere.