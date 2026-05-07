Ruba in una pasticceria poi chiede in prestito un cellulare per mandare un messaggio all' ex fidanzata | ecco come è stato preso un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Busseto dopo aver commesso un furto in una pasticceria nel mese di marzo. Dopo aver portato via alcuni prodotti, ha chiesto in prestito un cellulare per inviare un messaggio all'ex fidanzata. Le forze dell’ordine hanno concluso le indagini e preso in custodia l’uomo, chiudendo il caso.

I carabinieri della Stazione di Busseto hanno recentemente chiuso il cerchio attorno al furto avvenuto lo scorso marzo ai danni di una pasticceria del paese. A finire nei guai è un 21enne originario dell'Est Europa, denunciato per furto alla Procura della Repubblica di Parma a conclusione di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ruba il cellulare ad un minore, poi chiede 60 euro per restituirlo: giovane nei guai Roma: ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo, arrestato 21enneLa scorsa sera, intorno alle 22:10, nei pressi della fermata della metropolitana Ponte Lungo, un giovane ha avvicinato un minorenne e, sotto... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Addio al bar-pasticceria La Conchiglia: cala la saracinesca dopo cinquant’anni di dolcezze; Rapina in farmacia, caccia al bandito: Reato di particolare allarme sociale; Il dolce Maryl (Streep) e gli altri: Adolfo Stefanelli firma l’alta pasticceria del film ‘Il diavolo veste Prada II’. Ruba in una pasticceria e scappa. La fuga finisce subito: arrestatoRuba in un bar ma viene catturato durante la fuga dai carabinieri: arrestato un 41enne. I militari che l’hanno notato hanno capito subito che qualcosa non andava, per come si muoveva e sicuramente per ... lanazione.it Iglesias, aggredisce una giovane con una mazza da baseball e le ruba il cellulare: 44enne in arresto x.com Simeri Crichi, ruba 225 litri di gasolio da un impianto Enel e tenta la fuga: denunciato un 49enne https://www.calabrianews24.com/news/148517064198/simeri-crichi-ruba-225-litri-di-gasolio-da-un-impianto-enel-e-tenta-la-fuga-denunciato-un-49enneutm_so - facebook.com facebook