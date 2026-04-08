Roma | ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo arrestato 21enne

Nella serata di ieri, alle 22:10, nei pressi della fermata della metropolitana Ponte Lungo a Roma, un giovane ha avvicinato un minorenne e, minacciandolo, gli ha sottratto il telefono cellulare e una somma di denaro. Poco dopo, un 21enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine in relazione a questo episodio. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

La scorsa sera, intorno alle 22:10, nei pressi della fermata della metropolitana Ponte Lungo, un giovane ha avvicinato un minorenne e, sotto minaccia, si è impossessato del suo telefono cellulare e di una piccola somma di denaro. Intervento dei Carabinieri. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono immediatamente intervenuti. Alla vista dei militari, il ladro ha tentato di disfarsi della refurtiva, che però è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Arresto del ladro. Il delinquente, un 21enne romano, è stato quindi fermato in via Acqui. Era già noto alle forze dell’ordine ed è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo, arrestato 21enne Roma: ruba cellulare ad anziana e tenta di estorcere denaro poi aggredisce agenti, arrestatoIeri sera, intorno alle 20, un uomo ha tentato di estorcere denaro a un’anziana signora dopo averle sottratto il cellulare, aggredendo anche la... Roma, rapina a Ponte Lungo: bloccato il 21enne recidivoUn giovane di 21 anni, già conosciuto dalle autorità, è stato catturato dai carabinieri dopo aver sottratto denaro e un dispositivo mobile a un... Roma. Metro Ponte Lungo, 21enne arrestato per rapina a un minore: cellulare e denaro recuperatiRoma, rapina a un 17enne vicino alla metro Ponte Lungo: arrestato un 21enne già noto alle forze dell’ordine, refurtiva recuperata. ilquotidianodellazio.it Tentata rapina a un diciassettenne a Ponte Lungo. Arrestato un ventunenneIl ragazzo è stato colto di sorpresa mentre camminava in va Acqui, a pochi metri dalla fermata della metropolitana Ponte Lungo, poco più lontano Piazza Re di Roma. Insomma, una zona molto frequentata ... rainews.it