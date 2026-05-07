Oggi alle 12.30 si svolgerà il sorteggio alla LegaPro di Firenze, trasmesso in diretta su Sky, che determinerà l’avversario del Ravenna nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Dopo le partite del secondo turno della fase girone, questa cerimonia stabilirà quale squadra affronterà il club romagnolo nelle prossime sfide. Rrapaj sarà presente e farà le carte al Ravenna in vista di questa partita.

Dopo le gare del 2° turno della ‘fase girone’, stamattina – sorteggio alle 12.30, alla LegaPro di Firenze, in diretta su Sky – il Ravenna conoscerà il nome dell’avversario del 1° turno della ‘fase nazionale’ dei playoff. I giallorossi sanno già di dover giocare domenica l’andata in trasferta, mentre il ritorno andrà in scena mercoledì sera, al Benelli. Oltre al vantaggio del fattore campo, il Ravenna, che è testa di serie essendo la miglior terza classificata dei 3 gironi, passerà il turno in caso di parità nel computo dei gol dopo i 180’. A fare le carte degli imminenti playoff Paolo Rrapaj, capitano della truppa di mister Mandorlini. Rrapaj, che emozioni state vivendo? "Nel gruppo c’è grande carica ed entusiasmo, abbiamo svolto un ottimo lavoro in queste settimane senza le partite, siamo pronti ad iniziare i playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rrapaj fa le carte al Ravenna. Oggi sarà sorteggiata l’avversaria

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