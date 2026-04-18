Il Ravenna affronta la partita senza pressione di classifica, cercando di ottenere conferme. La squadra sta preparando alcuni cambi, ma non in attacco. La guida dell’attacco giallorosso è affidata a Fischnaller, che guiderà l’assalto della squadra. La partita si presenta come un’occasione per il Ravenna di dimostrare il proprio potenziale senza l’assillo di risultati imposti dalla posizione in classifica.

Quello che sfiderà oggi la Vis sarà un Ravenna libero da pressioni di classifica e alla ricerca di conferme. I romagnoli sono reduci da quattro vittorie consecutive in cui hanno sempre mantenuto la porta inviolata. Sono già sicuri di essere la miglior terza classificata e di entrare dunque ai playoff come testa di serie. Dopo la partita contro la Vis inizieranno un mini ritiro in quanto, grazie al turno di riposo dell’ultima giornata, avranno davanti a sè ben ventidue giorni di pausa. Contro i biancorossi non verranno probabilmente rischiati i diffidati Paolo Rrapaj, capitano ed esterno sinistro titolare, Tommaso Di Marco, promettente trequartista, e Joshua Tenkorang, centrocampista con già otto gol in stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversaria: il Ravenna prepara cambi ma non in attacco. Fischnaller guida l’assalto giallorosso

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L’avversaria: il Ravenna prepara cambi ma non in attacco. Fischnaller guida l’assalto giallorossoQuello che sfiderà oggi la Vis sarà un Ravenna libero da pressioni di classifica e alla ricerca di conferme. msn.com

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