da sorteggiata al csm come indipendente ho scosso le correnti ora aggrappate al no

Una donna, scelta tra i candidati al Csm come indipendente, ha deciso di sfidare le fazioni che difendono il No. La sua testimonianza mette in discussione le narrazioni di chi sostiene che l’estrazione fosse casuale e libera da influenze. Ha spiegato che l’operazione era accettata solo se non disturbava gli equilibri del sistema. La sua presenza ha provocato una scossa tra le parti coinvolte, che ora cercano di capire i prossimi passi.

Mi presento: mi chiamo Monica Marchionni e sono in magistratura da oltre 30 anni. Sono un magistrato di provincia, anzi, nella considerazione dei più un magistrato di «serie Z» perché mi occupo della fase esecutiva, cioè di quella fase di cui non interessa niente a nessuno, ovvero dell'esecuzione della pena. Si fa un gran parlare di certezza della pena, dovendosi questa intendere nella sua duplice finalità: retributiva e rieducativa. Ma a nessuno interessa se una persona, giustamente condannata perché ha commesso un grave crimine, sia stata correttamente punita e se dall'esecuzione di quella pena sia stata effettivamente rieducata.

"L’Anm ha colonizzato il Csm con le correnti". Smontata la propaganda del No al referendumL'articolo di ieri di “il Giornale” ha riacceso il dibattito sulla reale influenza delle correnti nell’Anm sul Csm.

"Correnti e metodo mafioso al Csm". L'ipocrisia di sinistra e Anm su Nordio e le stesse parole del pm Di MatteoIl pm antimafia Nino Di Matteo ha detto che il sistema di nomine al Csm funziona come un'organizzazione mafiosa.

Decaro contro la riforma Nordio: La separazione delle carriere già esiste, il sorteggio al Csm è inaccettabileLa separazione delle carriere già c’è. Da anni. È stata fatta la Cartabia. È il sorteggio per il Csm a risultare inaccettabile. Così Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha ribadito la ... immediato.net

Referendum. Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte. Ecco la riformaCarriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta ... ansa.it

Perché si vota NO al referendum La riforma sulla separazione delle carriere è inutile perché non risolve i veri problemi della giustizia ossia i processi troppo lenti e la carenza di personale. La riforma non riguarda la separazione delle carriere ma il CSM perc - facebook.com facebook