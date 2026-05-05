Degustazione con Jazzile Vini Essemble all' Enoteca Popolare di Cantù

Nell'ambito di un evento presso l'Enoteca Popolare di Cantù, si è svolta una degustazione organizzata dal Jazzile Vini Essemble. La cooperativa, che opera come impresa sociale, si occupa di promuovere e sostenere produttori di vino legati al paesaggio agricolo pugliese. L'iniziativa ha visto la partecipazione di diverse aziende vinicole locali e regionali, offrendo ai presenti l'opportunità di assaggiare varie etichette.

Jazzile è una cooperativa impresa sociale che supporta e unisce produttrici e produttori di vino, custodi del paesaggio agricolo pugliese. Nasce con un obiettivo preciso: costruire un modello alternativo di filiera vitivinicola, fondato su relazioni umane, agroecologia e cultura del vino.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Brescia: Degustazione gratuita di viniSabato 21 febbraio lo store Drink Shop Brescia ospiterà una degustazione gratuita dedicata ai vini pugliesi della cantina Produttori di Manduria. Ostriche e vini: l’esclusivo viaggio gourmet all’Enoteca Montegrande? Cosa sapere L'Enoteca Montegrande a Rovolon ospita l'evento Chiacchiere, Calici & Bocconi venerdì 8 maggio. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Degustazione con Jazzile Vini Essemble all'Enoteca Popolare di Cantù. Quartiere Vino Pigneto, i 5 migliori vini assaggiati durante il debutto (un po' amaro) della degustazione romanaPrometteva di essere un’esperienza degna di nota, ma ha lasciato un retrogusto agrodolce tra successo di pubblico ed evidenti lacune organizzative. Quartiere Vino Pigneto, il primo esperimento di ... gamberorosso.it Degustazioni vini: dalle colline al mare, gli appuntamenti dell'estateOrgoglio irpino La tradizione degli autoctoni: alla cantina Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico (Avellino) si scopre la storia del territorio con visite in cantina e degustazioni di vini come Fiano, ... vanityfair.it