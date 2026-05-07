Rosanna Barberis è scomparsa da Torino si teme che possa essersi persa
A Torino, si è verificata la scomparsa di Rosalba Barberis, una donna di 82 anni residente in corso Siracusa. La scomparsa della donna ha generato preoccupazione tra i familiari e le autorità locali, che stanno cercando di rintracciarla. Al momento, non ci sono notizie sulla sua posizione e le ricerche sono in corso. La donna potrebbe essere dispersa e si teme per la sua sicurezza.
Sono ore di apprensione a Torino per la scomparsa di Rosalba Barberis, una donna di 82 anni residente in corso Siracusa. L'anziana è uscita dalla propria abitazione ieri, mercoledì 6 maggio 2026, e da quel momento non si hanno più sue notizie.I familiari temono che la donna possa aver perso.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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