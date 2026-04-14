Catherine Birmingham, madre di una famiglia che vive nel bosco, ha espresso timori riguardo alla possibilità che i figli non vogliano più incontrarla. La donna ha riferito di aver perso la potestà genitoriale circa cinque mesi fa e ora teme che questa situazione possa influire sui rapporti familiari. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause della perdita dei diritti o sulle circostanze specifiche che coinvolgono la famiglia.

Nuovi sviluppi sulla vicenda dell’ormai nota “Famiglia nel bosco”. In occasione del suo compleanno, la madre del nucleo familiare, Catherine, è stata intervistata e ha ammesso di temere che i suoi figli non vogliano più rivederla. La donna è stata allontanata dalla casa-famiglia dove si trovano i piccoli e ha perso da 5 mesi la potestà genitoriale. Parla Catherine Birmingham Compleanno difficile per Catherine Birmingham che ha compiuto 46 anni senza poter vedere i suoi tre figli che, di persona, non vede dal 1° aprile. Negli scorsi giorni era stato promulgato un appello per consentire un incontro in presenza con i piccoli, con oltre 15 mila firme dei sostenitori, ma la proposta è stata respinta dalla casa-famiglia di Vasto che ha autorizzato soltanto una videochiamata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine teme che i figli non vogliano rivederla: la potestà genitoriale persa da 5 mesi

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