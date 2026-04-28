Al GFVip si teme che Valeria Marini possa aver contratto un virus | l'ipotesi dopo i problemi di stomaco

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 27 aprile, la showgirl ha vomitato in giardino, spiegando che il malore era dovuto a una mela. Dopo l’episodio, si sono diffuse preoccupazioni tra i partecipanti e lo staff riguardo a un possibile contagio di un virus, considerando anche altri problemi di stomaco riportati di recente. La produzione ha avviato controlli e verifiche sulla situazione sanitaria di Valeria Marini.

Al Grande Fratello Vip si teme che Valeria Marini possa aver contratto un virus, dopo che durante la puntata di lunedì 27 aprile la showgirl ha vomitato in giardino, adducendo la colpa ad una mela. Gli inquilini, però, non sembrano fidarsi di questa opzione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Gf Vip, problemi intestinali per Valeria Marini: panico e allarme virus Colpo di scena al GF Vip 2026: Valeria Marini entra nella Casa dopo aver detto no (ecco cosa è successo davvero)Valeria Marini è pronta a varcare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Valeria Marini non basta il GF Vip, esce il suo singolo 'Divina'. E ‘assume’ Sara Tommasi come assistente; Il motivo dell’astio tra Marini ed Elia al GF Vip: Valeria ha denunciato Antonella a gennaio 2026; Perché Antonella Elia e Valeria Marini non si sopportano? La querela per diffamazione prima del GF Vip 2026; Grande Fratello Vip stasera 28 aprile: televoto eliminatorio a quattro, Valeria Marini nella Casa, Paola Caruso a rischio eliminazione. Al GFVip si teme che Valeria Marini possa aver contratto un virus: l’ipotesi dopo i problemi di stomacoAl Grande Fratello Vip si teme che Valeria Marini possa aver contratto un virus, dopo che durante la puntata di lunedì 27 aprile la showgirl ha vomitato ... fanpage.it GF Vip, Valeria Marini si sente male e rimette: Era la mela, gli altri la isolanoDalla nausea improvvisa all’ipotesi virus, passando per la teoria della mela: la notte nella Casa si trasforma in un caso, con precauzioni e tensioni crescenti. libero.it Valeria Marini protagonista di un malore al GF Vip poche ore dopo l’ingresso nella Casa: la showgirl accusa vomito e nausea e parla di una mela come possibile causa. Nella Casa si moltiplicano le ipotesi. - facebook.com facebook Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com