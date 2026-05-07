Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta | trama e dove e quando vedere la serie

Maria Chiara Giannetta torna a interpretare un ruolo protagonista nella serie Rosa Elettrica, intitolata anche In fuga con il nemico. La serie continua a ricevere consensi per le interpretazioni degli attori e la trama si sviluppa attraverso eventi che coinvolgono i personaggi principali. La produzione è trasmessa in determinati orari e piattaforme, con dettagli sulla programmazione disponibili sul sito ufficiale.

Continua a convincere, un’interpretazione dopo l’altra, Maria Chiara Giannetta, protagonista di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico. Una nuova serie Tv che la vede al fianco di Francesco Di Napoli. I due interpretano rispettivamente i ruoli di Rosa Valera e Cocìss, una giovane agente e un baby-boss della camorra. Una scelta coraggiosa, quella di Giannetta che, dopo Blanca, torna a scavare a fondo tra insicurezze, dubbi e paure di una giovane donna. Non una semplice eroina ma un personaggio colmo di contraddizioni. Una produzione che si poggia sull’omonimo romanzo di Giampaolo Simi, che mira a diventare uno dei titoli più apprezzati della primavera televisiva italiana.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta: trama e dove e quando vedere la serie Notizie correlate Rosa Elettrica: il trailer e la data di uscita della nuova serie Sky con Maria Chiara GiannettaTrama, cast e data di uscita del nuovo action thriller Sky ispirato al romanzo omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Maria... Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su SkyDopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rosa Elettrica, trama e cast della serie tv su Sky dall’8 maggio; 'Rosa Elettrica', crime thriller on the road con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli; Rosa Elettrica - Presentata la nuova serie Sky Original con Maria Chiara Giannetta; La serie 'Rosa Elettrica' è una pacca sulla spalla per tutti i 30enni in crisi. Spettacolo Maria Chiara Giannetta in fuga con un baby boss in «Rosa Elettrica»L'attrice interpreta Rosa Valera, giovane agente del Nucleo Protezione Testimoni incaricata di trasferire Cocìss, baby boss di camorra interpretato da Francesco Di Napoli e pronto a collaborare con la ... bluewin.ch Sky TG24 Live In Roma, debutta domani Rosa Elettrica: Giannetta e Di Napoli protagonistiDal palco di Sky TG24 Live In Roma arriva Rosa Elettrica: la serie Sky con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli tra crime... » Leggi i dettagli ... digital-news.it Maria Chiara Giannetta: «Vi porto dentro la mia nuova serie, Rosa Elettrica» - facebook.com facebook Rosa Elettrica: Maria Chiara Giannetta eroina per caso nel thriller Sky dall’8 maggio • Sky presenta Rosa Elettrica, serie thriller in sei episodi con Maria Chiara Giannetta nei panni di una giovane agente sotto copertura in fuga attraverso l'Italia. Da… x.com