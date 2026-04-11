Centro storico Rondinone | Solo cinque multe in un anno controlli inesistenti

Nel centro storico, un residente ha segnalato di aver ricevuto solo cinque multe in un intero anno. Secondo la sua testimonianza, i controlli delle forze dell'ordine sarebbero praticamente assenti in zona, lasciando intendere una scarsa presenza di verifiche sulle infrazioni. La persona ha definito il dato come insolito, paragonandolo a una “tombola sfortunata”, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi di questa situazione.

“Cinque sanzioni in un anno. Cinque. Più che un dato amministrativo, sembra il risultato di una tombola particolarmente sfortunata.” Con queste parole, tra ironia e critica, Milena Rondinone, coordinatrice cittadina di Forza Italia, commenta i numeri relativi alle violazioni del regolamento sul.🔗 Leggi su Parmatoday.it Controlli nelle ditte di autonoleggio, due multe in centro storicoI carabinieri della stazione di Piazza Dante, con il supporto della polizia municipale, hanno effettuato una serie di accertamenti nei confronti di... Roma: controlli nel centro storico, cinque arresti e tre denunceCinque persone sono state arrestate e tre denunciate nel corso di controlli minuziosi effettuati nel centro storico di Roma dai carabinieri...