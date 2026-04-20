Cristiano Ronaldo infastidito dai cori su Messi risponde con un gesto | mostra il numero tre

Durante una partita a Dubai, la squadra di Cristiano Ronaldo ha ottenuto una vittoria in trasferta. Tuttavia, gli avversari hanno iniziato a cantare cori dedicati a Messi, con l’intento di infastidire il portoghese. Ronaldo ha risposto a questa provocazione mostrandosi con un gesto che ha fatto notare il numero tre sulle sue mani. La scena si è svolta davanti ai tifosi presenti allo stadio.

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha vinto in trasferta a Dubai, ma gli avversari hanno cominciato a cantare cori su Messi per infastidirlo. Il portoghese li ha zittiti mostrando il numero tre, come i gol segnati.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Cristiano Ronaldo in fuga dai missili su Riad con il jet privato, è tornato in Spagna con la famigliaNon ci sono ancora conferme ufficiali, ma alcuni media internazionali hanno rivelato che Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita con la...

LEGO firma il regalo perfetto per i Mondiali 2026, con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinícius Jr.All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Cristiano Ronaldo ha smesso di seguirmi su Instagram perché ho detto che….

Cristiano Ronaldo ha smesso di seguirmi su Instagram perché ho detto che…Gary Lineker, ex leggenda del calcio inglese, rivela il rapporto conflittuale con il fuoriclasse portoghese: Non mi sopporta ... tuttosport.com

Cristiano Ronaldo, provocato dai tifosi che inneggiano a Messi: la reazione. VIDEOEscluso dai finalisti nell'ultima edizione del Pallone d'Oro, vinto dal rivale di sempre per l'ottava volta, il fuoriclasse portoghese è stato provocato anche in Arabia Saudita. Durante la partita del ... sport.sky.it