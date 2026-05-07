Romeo e Giulietta | nuovo appuntamento al Teatro dei 3 Mestieri

Il Teatro dei 3 Mestieri continua la stagione teatrale “10” con "Romeo e Giulietta", nuovo appuntamento affidato alla compagnia della FormAzione Permanente. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 20:45, con replica domenica 10 maggio alle ore 18:00, negli spazi del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Romeo e Giulietta - William Shakespeare

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