RomagnaBanca utile a 30,8 milioni

RomagnaBanca ha chiuso il 2025 con un utile di oltre 30 milioni di euro, segnando un anno di crescita rispetto all’anno precedente. Il patrimonio della banca è aumentato del 12%, evidenziando una stabilità finanziaria. I risultati economici saranno presentati e sottoposti all’approvazione dei soci durante l’assemblea che si terrà domenica alle 9 al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. La riunione è aperta ai partecipanti interessati.

Un anno di crescita: utile oltre i 30 milioni, patrimonio in aumento del 12%. Sono questi i dati più dignificativi del 2025 di RomagnaBanca: i risultati economici dello scorso anno saranno presentati in assemblea, per l’approvazione, domenica alle 9 al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. "Dati che confermano il ruolo di banca del territorio e punto di riferimento per famiglie, soci e piccole e medie imprese" l’istantanea dell’istituto di credito. Il patrimonio netto cresce in modo significativo, sfiorando i 280 milioni di euro (+12%) "a conferma della solidità dell’istituto, frutto di una gestione prudente, sostenibile e coerente con i valori del credito cooperativo ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - RomagnaBanca, utile a 30,8 milioni Notizie correlate Bilancio CAV: utile a 30,4 milioni, il traffico spinge i profitti? Cosa sapere CAV approva bilancio 2025 con utile netto a 30,4 milioni di euro a Mestre. Romagna Banca, un 2025 di crescita: utile oltre i 30 milioni, patrimonio in aumento del 12%Professionalità, redditività, solidità e solidarietà: questi i quattro tratti distintivi che sintetizzano e rappresentano il bilancio di esercizio... Panoramica sull’argomento Si parla di: Romagna Banca, un 2025 di crescita: utile oltre i 30 milioni, patrimonio in aumento del 12%; RomagnaBanca, utile a 30,8 milioni. RomagnaBanca, boom di fidi: Così sosteniamo il territorioOltre mille nuovi clienti, utile netto 30,5 milioni di euro, ben 313.205 milioni di nuovi fidi erogati, in particolare alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Sono i tratti salienti di bilancio ... ilrestodelcarlino.it