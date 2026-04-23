Bilancio CAV | utile a 30,4 milioni il traffico spinge i profitti

Il bilancio della società di gestione autostradale si è chiuso con un utile netto di 30,4 milioni di euro, registrando un incremento rispetto agli anni precedenti. I ricavi derivanti dal traffico di veicoli hanno contribuito in modo significativo ai risultati finanziari, portando nelle casse regionali circa 51,4 milioni di euro. La decisione di approvare il bilancio riguarda l'anno 2025 e è stata comunicata in una riunione di amministrazione.

? Cosa sapere CAV approva bilancio 2025 con utile netto a 30,4 milioni di euro a Mestre.. L'aumento dei flussi di traffico garantisce 51,4 milioni di euro alla Regione Veneto.. L’assemblea dei soci di CAV si è riunita oggi a Mestre, dove è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025 con un utile netto che raggiunge i 30,4 milioni di euro, segnando un incremento del 3,8% rispetto ai 29,3 milioni registrati nel corso del 2024. Il documento contabile presentato nella sede veneziana evidenzia una gestione capace di generare valore nonostante le pressioni esterne. Il volume complessivo della produzione ha toccato la quota di circa 179,6 milioni di euro, mentre il risultato prima delle imposte si è attestato intorno ai 42,9 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio CAV: utile a 30,4 milioni, il traffico spinge i profitti Notizie correlate Leggi anche: Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8% Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’; Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadini’; Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi; Difesa del suolo e prevenzione, l’appello dei geologi per il 2026. Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8%Oggi nella sede di Mestre (Venezia) l’assemblea dei soci di CAV, Concessioni Autostradali Venete, ha approvato il bilancio di esercizio 2025, chiuso con un utile di 30,4 milioni di euro, in crescita r ... adnkronos.com Seconda Categoria, Fox Paestum: il bilancio del presidente Santalucia - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Meloni: “Finirò di pagare il superbonus alle elezioni. Non escludo lo scostamento di bilancio” x.com