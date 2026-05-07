A Roma si è svolto un vertice in Questura per discutere delle recenti violenze di matrice sionista, con particolare attenzione ai raid attribuiti a una presunta nuova “Brigata Vitali”. Durante l’incontro, sono stati analizzati i permessi di porto d’arma rilasciati alle persone appartenenti alla comunità ebraica, al fine di fare il punto sulla situazione e le misure di sicurezza adottate.

Una riunione in Questura a Roma per censire i porti d’arma concessi alle persone legale alla comunità ebraica. E fare il punto su una pista investigativa: l’ipotesi che dietro le recenti violenze ultra-sioniste ci sia una nuova formazione chiamata “ Brigata Vitali “. Il clima è ormai incandescente nella Capitale tra pro-Pal e giovani di religione ebraica, alla luce anche dell’ennesimo atto vandalico, con la tentata effrazione, due notti fa, in una vineria nel quartiere Garbatella che avrebbe dovuto ospitare la presentazione di un libro dal titolo “ La Brigata ebraica – Una storia controversa dal 1944 a oggi “. Per quest’ultimo episodio, la...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, vertice in Questura sulle violenze di matrice sionista: dietro gli ultimi raid la pista di una nuova “Brigata Vitali”

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