Soggetti pericolosi fra spaccio furti e violenze sulle donne | i provvedimenti della questura di Terni

Da ternitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La questura di Terni ha adottato vari provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi. Questi individui sono coinvolti in reati come spaccio di droga, furti e violenza contro le donne. La presenza di queste condotte illegali ha portato a misure restrittive mirate a prevenire ulteriori illeciti. Le azioni dell’autorità sono state intraprese per garantire la sicurezza pubblica e contrastare le attività criminali nella zona.

Spaccio di droga, furti, violenza sulle donne: sono diversi i reati che hanno contribuito a classificare alcuni soggetti come “pericolosi” e nei confronti dei quali la questura di Terni ha adottato diversi provvedimenti.Un cittadino tunisino, 43enne, è stato accompagnato nella giornata di ieri in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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