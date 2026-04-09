Soggetti pericolosi fra spaccio furti e violenze sulle donne | i provvedimenti della questura di Terni

La questura di Terni ha adottato vari provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi. Questi individui sono coinvolti in reati come spaccio di droga, furti e violenza contro le donne. La presenza di queste condotte illegali ha portato a misure restrittive mirate a prevenire ulteriori illeciti. Le azioni dell’autorità sono state intraprese per garantire la sicurezza pubblica e contrastare le attività criminali nella zona.

Spaccio di droga, furti, violenza sulle donne: sono diversi i reati che hanno contribuito a classificare alcuni soggetti come “pericolosi” e nei confronti dei quali la questura di Terni ha adottato diversi provvedimenti.Un cittadino tunisino, 43enne, è stato accompagnato nella giornata di ieri in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Una denuncia per spaccio e due fogli di via per "soggetti pericolosi": i controlli della PoliziaNel corso dei servizi della Questura in zona Speyer sono state complessivamente identificate 80 persone, di cui 53 stranieri Una denuncia e due fogli...

Padova, soggetti socialmente pericolosi: 12 provvedimenti di espulsione in due settimaneSono dodici i provvedimenti di espulsione emessi in due settimane dalla questura di Padova.

Temi più discussi: Tra Barriera e Aurora, nelle nuove zone rosse. Il prefetto: Così preveniamo i reati; Tornano le zone rosse: pugno duro contro degrado e spaccio in vista della Pasqua; Sondrio, Avviso Orale a un 24enne: droga e stalking tra i precedenti; Brescia: arrestato latitante straniero con cocaina pronta per lo spaccio.

Allarme furti e spaccio di droga. Soggetti pericolosi via dal territorioNel contrasto della polizia ai fenomeni sempre più allarmanti dei furti e dello spaccio, il questore Michele Abenante ha emesso sei provvedimenti di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti ... lanazione.it

Santa Giulia, piazza di spaccio sotto gli occhi dei bambini: 5 arresti. VIDEOUn rumeno, un malese, due senegalesi e un gabonese. Documentate 176 cessioni di hashish e marijuana. Evoluzione di un'altra operazione nel 2025 ... rainews.it

La loro natura deve evolvere verso un modello sempre più operativo: soggetti capaci di progettare e realizzare direttamente - facebook.com facebook

Maltempo versante adriatico: il Ministro @matteosalvinimi incontra i soggetti interessati. Nei prossimi giorni riaperte #A14 e linea ferroviaria. Domani sopralluogo del Ministro mit.gov.it/comunicazione/… x.com