L’inchiesta horror sulle violenze iraniane | ‘Manifestanti uccisi e colpiti nelle parti vitali’

Il Guardian ha rivelato che le forze di sicurezza iraniane hanno ucciso e ferito manifestanti nelle proteste contro il governo, innescando un’ondata di sdegno internazionale. Le testimonianze raccolte mostrano come molti sono stati colpiti nelle parti vitali, senza possibilità di fuga. Tra le vittime ci sono anche donne e giovani. La pubblicazione si basa su prove e testimonianze dirette, che confermano l’uso eccessivo della violenza. La questione continua a scuotere l’opinione pubblica globale, mentre le proteste restano intense nelle strade iraniane.

L'inchiesta horror sulle violenze iraniane: 'Manifestanti uccisi e colpiti nelle parti vitali'Il 'Guardian' ha verificato decine di radiografie e Tac: le guardie rivoluzionarie del regime hanno puntato su occhi, torace e genitali per uccidere o rendere disabili a vita ... Secondo un'inchiesta del Guardian, le cartelle cliniche di decine di manifestanti fanno intendere che sia stata usata una strategia per colpire parti vitali del corpo con forza letale