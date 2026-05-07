Roma Townsend travolge Brancaccio | pioggia blocca il Foro Italico

A Roma, la partita tra Townsend e Brancaccio è stata interrotta a causa della pioggia, che ha impedito lo svolgimento regolare dell’evento al Foro Italico. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato il blocco dell’incontro e potrebbero influenzare il calendario dei prossimi turni. Nel frattempo, anche il match di Noemi Basiletti è stato sospeso per motivi legati alle cattive condizioni atmosferiche.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il maltempo il calendario dei prossimi turni al Foro?. Perché la pioggia ha bloccato il match di Noemi Basiletti?. Chi sarà la prossima sfida per la vincente Townsend?. Come ha fatto Sakkari a ribaltare il match contro la Tagger?.? In Breve Sakkari batte Tagger 6-3 6-0 nella BNP Paribas Arena dopo il primo set 7-5.. Pioggia blocca Basiletti in vantaggio 5-3 contro Tomljanovic alla BNP Paribas Arena.. Tyra Grant vince il derby contro Lisa Pigato e affronta Victoria Mboko.. Jeanjean supera Haddad Maia e sfida Jasmine Paoline nel prossimo turno.. La statunitense Townsend ha sconfitto Nuria Brancaccio per 6-3 6-2 mercoledì 6 maggio al Foro Italico, eliminando l’azzurra in un match durato circa novanta minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Townsend travolge Brancaccio: pioggia blocca il Foro Italico Notizie correlate Tennis: Primucci travolge Fumagalli e punta al Foro Italico? Cosa sapere Leonardo Primucci batte Filiberto Fumagalli 6-2 6-3 nella tappa open di Reggio Emilia. Roma, Internazionali: il programma del secondo turno al Foro Italico? Cosa scoprirai Chi affronterà Lucrezia Stefanini sul Campo Centrale oggi? Come seguire gratuitamente le sfide femminili al Foro Italico? Quali sono...