Due uomini sono stati arrestati dopo aver aggredito una donna disabile di 47 anni e la sua figlia di 19 anni. Dopo aver colpito quest’ultima per impedirle di intervenire, hanno sottratto due catenine d’oro alla donna e si sono allontanati su un monopattino. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e le forze dell’ordine hanno fermato i responsabili poco dopo.

Hanno aggredito una 47enne disabile e la figlia 19enne per rapinarle. Prima hanno picchiato la figlia per impedirle di difendere la madre, per poi sottrarre due catenine d’oro alla donna disabile, fuggendo infine su un monopattino. I due giovani, senza fissa dimora e di origine marocchina, sono stati arrestati a Torino dalle forze dell’ordine. I fatti risalgono allo scorso 11 marzo, quando un 23enne, fuori dal supermercato Conad di corso Romania a Torino, aveva atteso l’arrivo della 47enne costretta in sedia a rotelle e della figlia 19enne. L’aggressione era stata fulminea e violenta: il giovane si era primo concentrato sulla figlia, intenta a spingere la carrozzina, che aveva cercato di difendere la madre e dopo averla malmenata e neutralizzata, si era spostato sulla donna in sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapinano una 47enne disabile e aggrediscono la figlia 19enne che spingeva la sedia a rotelle: due arresti

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