Sanremo 2026 Extinction Rebellion invade blue carpet | fermati attivisti

Attivisti di Extinction Rebellion hanno invaso la passerella del Festival di Sanremo per protestare contro le politiche considerate dannose per l’ambiente e le strategie di greenwashing adottate dagli sponsor. La loro azione ha interrotto la serata inaugurale davanti al Teatro Ariston, attirando l’attenzione sui temi della crisi climatica e delle pratiche pubblicitarie ingannevoli. La protesta si è svolta con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui danni causati dall’industria e dalla pubblicità.

Attivisti di Extinction Rebellion hanno invaso nella serata inaugurale del Festival di Sanremo la passerella davanti al Teatro Ariston, il cosiddetto blue carpet, per denunciare le politiche considerate ‘ ecocide ‘ e le operazioni di ‘ greenwashing ‘ dei principali sponsor della manifestazione. Una decina di persone ha superato le transenne e mostrato cartelli con slogan, alcuni dei quali ispirati ai titoli delle canzoni in gara, tra cui frasi come ‘Stella Stellina, l’ecocidio si avvicina’ (con riferimento al brano in gara di Ermal Meta ). Immediato l’intervento della sicurezza: gli striscioni sono stati rimossi e i manifestanti allontanati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

