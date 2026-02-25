Sanremo blitz di Extinction Rebellion contro l’Eni Il poliziotto agli attivisti | Durante un controllo non avete alcun diritto – Il video

Nella serata inaugurale del Festival di Sanremo, davanti al Teatro Ariston, un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha inscenato una protesta contro Eni, tra i principali sponsor dell’evento. L’azione è scattata sul green carpet, con l’obiettivo di denunciare «le politiche ecocide e le operazioni di greenwashing» legate ai grandi player energetici, Eni in testa. I manifestanti – una decina in tutto – hanno superato le transenne prima di essere allontanati dalla sicurezza privata e dalle forze dell’ordine. In un video diffuso dal movimento si sente un agente rispondere così agli attivisti che avevano il telefono acceso e chiedevano quale fosse il loro status giuridico: «Durante un controllo di polizia non avete nessun diritto». Sei ore in commissariato e il foglio di via. 🔗 Leggi su Open.online

