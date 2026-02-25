Sanremo blitz di Extinction Rebellion contro l’Eni Il poliziotto agli attivisti | Durante un controllo non avete alcun diritto – Il video

Da open.online 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata inaugurale del Festival di Sanremo, davanti al Teatro Ariston, un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha inscenato una protesta contro Eni, tra i principali sponsor dell’evento. L’azione è scattata sul green carpet, con l’obiettivo di denunciare «le politiche ecocide e le operazioni di greenwashing» legate ai grandi player energetici, Eni in testa. I manifestanti – una decina in tutto – hanno superato le transenne prima di essere allontanati dalla sicurezza privata e dalle forze dell’ordine. In un video diffuso dal movimento si sente un agente rispondere così agli attivisti che avevano il telefono acceso e chiedevano quale fosse il loro status giuridico: «Durante un controllo di polizia non avete nessun diritto». Sei ore in commissariato e il foglio di via. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:
Sanremo, l’agente agli attivisti di Extinction Rebellion: “Durante un controllo di polizia non avete nessun diritto”
Sanremo 2026, Extinction Rebellion invade blue carpet: fermati attivisti

Temi più discussi: Sanremo, blitz di Extinction Rebellion sul blue carpet: protesta contro sponsor e greenwashing, attivisti fermati dalla sicurezza - VIDEO -; Sanremo 2026, blitz ambientalista sul Green Carpet: Nessuna musica su un pianeta morto; Attivisti di Extinction Rebellion sul blue carpet dell'Ariston, fermati dalle forze dell'ordine.

sanremo blitz di extinctionSanremo, blitz di Extinction Rebellion contro l’Eni. Il poliziotto agli attivisti: «Durante un controllo non avete alcun diritto» – Il videoIl movimento ambientalista accusa l'azienda italiana di greenwashing. Tredici persone sono state portate in commissariato per un fermo identificativo ... open.online

sanremo blitz di extinctionSanremo, l’agente agli attivisti di Extinction Rebellion: Durante un controllo di polizia non avete nessun dirittoNella serata inaugurale di Sanremo, Extinction Rebellion ha invaso il blue carpet di fronte al teatro Ariston per denunciare le politiche ecocide e il ... ilfattoquotidiano.it