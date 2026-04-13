Forza Italia vuole invitare a Roma il nuovo premier ungherese Magyar | la mossa di Tajani per distinguersi da Salvini e Meloni

Forza Italia ha annunciato l’intenzione di invitare il nuovo premier ungherese a Roma nei prossimi giorni. La decisione arriva in un momento in cui il leader del partito punta a differenziarsi da Salvini e Meloni. Il nuovo primo ministro ungherese, che domenica ha vinto le elezioni, ha recentemente preso il posto di Viktor Orban. La sua visita potrebbe essere programmata entro circa una settimana.

Il nuovo primo ministro ungherese Peter Magyar, che domenica ha sconfitto Viktor Orban, potrebbe già arrivare a Roma tra una decina di giorni. Su invito di uno dei partiti di maggioranza di governo, cioè Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani infatti sta organizzando nella Capitale le celebrazioni per i 50 del Partito Popolare Europeo e ha deciso di invitare, tra le altre personalità, anche Magyar che fino a domenica era europarlamentare proprio del Ppe. Una mossa che certifica un disallineamento rispetto a Matteo Salvini (alleato in Europa di Orban) e anche a Giorgia Meloni, vicina negli ultimi mesi al premier ungherese. L’invito di Forza Italia a Magyar arriverà nelle prossime ore anche se non è detto che, visto l’incarico di governo, il primo ministro ungherese riuscirà a essere presente al salone delle Fontane all’Eur.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia vuole invitare a Roma il nuovo premier ungherese Magyar: la mossa di Tajani per distinguersi da Salvini e Meloni Leggi anche: Magyar, dal poster di Viktor al tradimento: Peter, quel figlio ribelle del potere. Chi è il nuovo premier Ungherese Governo, ieri vertice Meloni-Tajani-Salvini: incontro a margine Cdm poi cena da premier(Adnkronos) – Raccontano che ieri Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, già a margine del Cdm si siano fermati a parlare, per poi darsi...