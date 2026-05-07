Roma Malen torna in gruppo | allarme per Pellegrini

A Trigoria, nel centro sportivo della Roma, Malen si è unito al gruppo dopo un periodo di assenza, mentre preoccupa la condizione di Pellegrini che continua a lavorare a parte. La squadra si prepara per la partita contro il Parma in programma domenica, con tutti gli occhi puntati sui giocatori che si stanno allenando con il resto del team. La presenza di Malen rappresenta un passo avanti, mentre l’infermeria resta piena di alcuni dei titolari.

La marcia di avvicinamento della Roma verso la sfida di domenica contro il Parma ritrova il suo protagonista più atteso nel cuore di Trigoria. Durante la seduta pomeridiana odierna, Donyell Malen ha ripreso regolarmente il suo posto all’interno del gruppo, lasciandosi alle spalle il lavoro differenziato che aveva caratterizzato la giornata di ieri. Quella che poteva apparire come un’incognita si è rivelata in realtà una gestione programmata: lo staff tecnico ha confermato che il percorso personalizzato dell’attaccante olandese faceva parte di un protocollo di recupero prestabilito, volto a preservarne la condizione atletica senza alcun segnale di allarme per lo staff medico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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