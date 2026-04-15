Nella sessione mattutina odierna a Trigoria, il difensore della Roma ha partecipato all'intero allenamento di gruppo, tornando in campo dopo un periodo di assenza. La sua presenza permette di considerare la sua disponibilità per la partita contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico. La squadra si prepara così alla sfida di campionato, con il difensore che torna a pieno ritmo dopo un infortunio.

Gianluca Mancini riprende il comando della difesa a Trigoria. Nella sessione mattutina odierna, il centrale della Roma ha svolto l’intero allenamento in gruppo, dissipando i dubbi sulla sua presenza per il big match contro l’ Atalanta allo Stadio Olimpico. Un recupero vitale per la retroguardia giallorossa, che ritrova non solo un titolare, ma il leader carismatico necessario per arginare il miglior attacco del campionato. Mentre il difensore azzurro torna a pieno regime, il tecnico deve gestire il caso Wesley: il brasiliano ha proseguito il lavoro differenziato e le percentuali di vederlo nell’elenco dei convocati crollano drasticamente. La...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Mancini torna in gruppo: allarme rosso per Wesley

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