Roma il patto dei leader | Pellegrini e Malen spaventano Italiano

Dopo la partita tra Bologna e Roma, si evidenzia come i leader della squadra, Pellegrini e Malen, abbiano rappresentato un pericolo costante per l’allenatore avversario. La Roma ha mostrato solidità tattica e carattere, riuscendo a gestire la pressione senza mettere a rischio la difesa, nonostante le assenze di Dybala e Soulè. La sfida ha messo in luce la maturità della formazione giallorossa.

Il post partita di Bologna-Roma evidenzia la maturità tattica e caratteriale della Roma che è stata capace di assorbire la pressione avversaria ma senza compromettere la propria tenuta difensiva: un’impresa non scontata, viste le assenze pesanti di Dybala e Soulè. Nonostante questo la Roma ha risposto con carattere e poggiandosi sull’asse guidato da Lorenzo Pellegrini, un giocatore che è stato capace di sacrificarsi in fase di copertura senza perdere la bussola di manovra trovando il pareggio grazie anche al contributo di Cristante e Malen. Il “filo invisibile”: la rinascita emotiva dopo Genova. Pellegrini, il protagonista della serata, nel... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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