Muro Roma | Gasperini sigilla la difesa e riscrive i record di impermeabilità in Serie A

Gian Piero Gasperini ha rafforzato la difesa della Roma, portando la squadra a mantenere la porta inviolata per la 15ª volta in stagione. La sua strategia ha trasformato il settore difensivo in una vera e propria fortezza, rendendo difficile segnare contro di loro. Questo risultato conferma l’efficacia delle scelte tattiche dell’allenatore e cambia le prospettive per il prossimo incontro. La squadra si prepara ora a mantenere alta questa solidità difensiva nei prossimi impegni.

La Roma di Gian Piero Gasperini non si limita a vincere, ma trasforma il rettangolo verde in un fortino inaccessibile, blindando la propria porta per la 15ª volta in stagione. Il successo per 3-0 contro la Cremonese non è solo il frutto di una manovra offensiva efficace, ma la celebrazione di un primato difensivo che vede i giallorossi primeggiare in Serie A con soli 16 gol subiti in 26 giornate. Secondo i dati raccolti da laroma24.it, la compagine capitolina ha letteralmente annichilito ogni velleità ospite, chiudendo la pratica con un bilancio di 23 tiri a 2, una statistica che certifica l’attuale strapotere tattico e fisico del sodalizio di Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Ndicka, il muro della Roma è tornato: con lui la difesa di Gasperini è al top in EuropaNdicka, il difensore della Roma, ha fatto il suo ritorno dopo l’assenza per la Coppa d’Africa, che aveva indebolito la linea difensiva giallorossa.

Roma, con N’Dicka Gasperini ha ritrovato il suo muro in difesa: i numeri che proiettano i giallorossi al top in EuropaN’Dicka ha segnato un gol decisivo e ha contribuito a rafforzare la difesa della Roma.

Argomenti discussi: Roma-Cremonese 3-0: Gasperini la vince con i cambi, Cristante avanzato e i giovani decisivi per la corsa Champions.

