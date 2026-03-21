La Roma di Gian Piero Gasperini sta attraversando una fase difficile, con una difesa che ha subito un aumento consistente di gol e un record di sconfitte. La squadra ha perso punti importanti in campionato e la crisi si riflette anche nell'involuzione tattica rispetto alle precedenti stagioni. La situazione ha portato a una profonda crisi di identità per il team.

La Roma di Gian Piero Gasperini precipita in una crisi d’identità senza ritorno, segnata da un’involuzione tattica che ha polverizzato il primato difensivo continentale. Il pareggio beffa contro la Juventus del primo marzo ha innescato un effetto domino devastante: da una media di 0,71 reti subite si è passati a un catastrofico 2,4, dato che ha trascinato il club fuori dalla zona Champions League. Le pesanti sconfitte contro Genoa e Como, unite all’eliminazione dall’ Europa League subita contro il Bologna, hanno esposto i limiti di una rosa corta e incapace di reagire agli episodi avversi. Con 14 sconfitte complessive, la gestione attuale eguaglia il picco negativo della stagione 2012-2013, mettendo in discussione l’intero progetto sportivo del tecnico di Grugliasco a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’era Gasperini al capolinea: difesa shock e record sconfitte

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Una selezione di notizie su Roma l'era Gasperini al capolinea...

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