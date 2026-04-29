Se vai agli Internazionali di tennis a Roma cammini sopra un’opera d’arte | la curiosità sui mosaici giganteschi del Foro Italico

Durante gli Internazionali di tennis a Roma, i visitatori possono ammirare i grandi mosaici che decorano il complesso del Foro Italico. Questi mosaici rappresentano figure e scene sportive, realizzati con tessere di pietra e vetro di grandi dimensioni. La loro presenza si integra con l’architettura dell’area, creando un ambiente che unisce sport e arte in modo unico. La manifestazione si svolge nel rispetto delle regole di sicurezza e delle disposizioni vigenti.

Se andrai a vedere anche solo una partita degli Internazionali di tennis BNL d’Italia 2026 a Roma, probabilmente guarderai il campo, i campioni e il Centrale ma difficilmente ti accorgerai di quello che hai sotto i piedi: al Foro Italico, si nasconde uno dei dettagli più sorprendenti e sottovalutati della città, dei mosaici “celati”, un’opera d’arte gigantesca che accompagna ogni passo degli spettatori. Roma, Foro Italico: i mosaici “invisibili” che raccontano lo sport e che puoi vedere agli Internazionali di tennis BNL d’Italia 2026. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chi attraversa i viali del Foro Italico spesso non si accorge che si ritrova a camminare su alcuni enormi mosaici in marmo bianco e nero, realizzati negli anni Trenta.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Tutto pronto per gli internazionali di tennis di Roma. Ecco come sarà il "nuovo" Foro ItalicoIl Parco del Foro Italico di Roma si prepara all'83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia - in programma dal 28 aprile al 17 maggio. Foro Italico, restyling del Centrale dopo gli Internazionali di Tennis: più eventi e capienza ampliataArriva un annuncio ufficiale: dopo gli Internazionali di Tennis 2026, il Foro Italico si prepara a cambiare volto con un importante intervento sullo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali di Roma 2026: il calendario, il tabellone, il programma e dove vederlo in TV; Internazionali di Roma, Sky tiene in casa anche i diritti per i match in chiaro; Roma si prepara agli Internazionali: un campo da tennis in Piazza del Popolo; Internazionali BNL d’Italia a Roma: inaugurato il campo da tennis a Piazza del Popolo - Radio Globo. Se vai agli Internazionali di tennis a Roma cammini sopra un’opera d’arte: la curiosità sui mosaici giganteschi del Foro ItalicoForo Italico: se vai a vedere gli Internazionali di Tennis 2026 potresti non accorgerti dei meravigliosi mosaici celati. funweek.it Andrea Pellegrino trionfa agli Internazionali di PerugiaVa ad Andrea Pellegrino la finale degli internazionali di tennis Città di Perugia. Il 28enne pugliese si è imposto sul bosniaco Nerman Fatic con il punteggio di 6-2 6-4. Un match con una direzione ... rainews.it La responsabile della divisione banche internazionali di Intesa Sanpaolo racconta il suo percorso dall’infanzia tra due culture alla guida di realtà globali - facebook.com facebook L’Università degli Studi Internazionali di Roma organizza l’evento dal titolo “Orientamento professionale per interpreti e traduttori” che si terrà il 14 maggio 2026 a partire dalle ore 18:00 in aula 13 e in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/orienta… x.com