Questa mattina a Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato 18 persone sospettate di aver partecipato a un’associazione a delinquere che si occupava di favorire l’immigrazione clandestina e di truffare. Le indagini hanno portato alle misure cautelari, che coinvolgono soggetti accusati di reati come falso e truffa, oltre alle accuse di favoreggiamento dell’immigrazione illegale.

Questa mattina a Napoli la Polizia di Stato ha arrestato 18 persone gravemente indiziate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento di immigrazione clandestina pluriaggravato, falso e truffa. Destinatari della misura cautelare della custodia in carcere sono un dipendente dell’Ispettorato del Lavoro del capoluogo campano e diversi titolari di aziende agricole che hanno messo a disposizione le proprie imprese per false assunzioni di cittadini extra Ue. Sono stati inoltre sottoposti ad arresti domiciliari alcuni collaboratori dei principali indagati, nonché mediatori stranieri. Le indagini hanno documentato l’esistenza di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, polizia arresta 18 persone per favoreggiamento di immigrazione clandestina e truffa

Articoli correlati

Favoreggiamento immigrazione clandestina e documenti falsi, 14 arrestiL’indagine italo-francese che ha portato a 14 arresti tra i due Paesi ha consentito di monitorare e ricostruire oltre 200 episodi di favoreggiamento...

Immigrazione clandestina, 14 arresti tra Italia e Francia per favoreggiamentoA partire dal 16 febbraio 2026, le forze di polizia italiane e francesi hanno eseguito provvedimenti restrittivi nei confronti di 15 soggetti,...

Contenuti utili per approfondire Napoli polizia arresta 18 persone per...

Temi più discussi: Cortina: il prefetto Pisani incontra i funzionari della Polizia e gli specialisti sciatori; Minaccia la compagna fino a far temere il peggio: arrestato dalla polizia; Frattamaggiore: sorpresa con la droga ed un coltello; Polizia accerchia donna in fuga: attimi di tensione in centro.

Napoli, immigrazione clandestina e false assunzioni di cittadini extracomunitari: scattano 18 arrestiOggi la polizia di stato ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di 18 persone ... msn.com

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 18 arresti tra Napoli e CasertaGli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 18 persone per favoreggiamento all'immigrazione clandestina ... msn.com

Dopo la sconfitta nel derby, il Napoli ha accorciato le distanze sull'Inter capolista, ora a +11 sugli azzurri Una distanza comunque troppo ampia a dieci giornate dalla fine, che non può far sognare i tifosi (anche se qualcuno ci spera ancora) in ottica Scudett - facebook.com facebook

La Guerri Napoli ufficializza l'acquisto di Nick Marshall legabasket.it/news/137996/ni… #TuttoUnAltroSport x.com