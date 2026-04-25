Gian Piero Gasperini ha preso il controllo tecnico della Roma e ha iniziato a definire le strategie di mercato della squadra. Tra le mosse recenti, si parla anche di un possibile addio di Dovbyk, che potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Questi cambiamenti segnano una svolta nelle scelte del club, con il tecnico che ora ha un ruolo più determinante nelle operazioni di mercato.

Con l’acquisizione dei pieni poteri tecnici, Gian Piero Gasperini ha iniziato a tracciare i confini della Roma che verrà, ribaltando di fatto le precedenti direttive della proprietà Friedkin. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha inviato un messaggio inequivocabile alla società: la squadra non va smantellata, ma puntellata partendo dalle sue certezze storiche. Per l’allenatore, privarsi di questi elementi significherebbe rischiare un pericoloso scivolamento verso la metà della classifica. Il primo nome sulla lista dei confermati è quello di Lorenzo Pellegrini. Il rapporto tra il capitano e Gasperini è ormai consolidato sia sul piano umano che professionale, tanto che il tecnico lo avrebbe definito, al netto di Dybala, il giocatore tecnicamente più dotato della rosa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini fa il mercato: anche Dovbyk in uscita

Notizie correlate

Roma, giallo Dovbyk: ecografia decisiva per il rientro. Gasperini ancora senza puntaGian Piero Gasperini dovrà rinunciare ad Artem Dovbyk anche per la trasferta di Bologna.

Roma, infortunio Dovbyk: le date per il rientro in campo e l’obiettivo Champions League con Gasperini. Dentro al momento dell’ucrainoRudiger Juventus, il tedesco può sostituire Bremer in caso di partenza eccellente! La strategia del club bianconero, ecco cosa filtra dalla...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con Gasperini; Ranieri fa 'pace' con Gasperini? Le parole dopo la lite con allenatore Roma; Dalla tensione Gasperini-Ranieri al caso Wesley: che succede a Roma?; Ranieri lascia la Roma, cosa è successo? I rapporti con Gasperini e la scelta dei Friedkin. Oggi la nota ufficiale.

Gasperini-Roma, il futuro non si decide solo sul mercato: i paletti per restareDopo gli ultimi avvenimenti i giocatori, insieme a gran parte della tifoseria giallorossa, sembrano compattarsi sempre più intorno al proprio allenatore ... tuttosport.com

Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con GasperiniL'ex allenatore abbandona il ruolo di senior advisor giallorosso dopo i recenti botta e risposta con il tecnico Gasperini ... ilfattoquotidiano.it

34 Serie A Stadio Dall’Ara Ore 18 Il racconto su Radio Romanista DAJE #ASRoma #BolognaRoma #SerieA - facebook.com facebook

La Roma si prepara alla rivoluzione: Massara ai saluti, il sogno è Manna ma c'è di mezzo il Napoli x.com