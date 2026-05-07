Roma Giugliano | Scudetto imprevedibile Ormai sono della Roma

A Roma e Giugliano, le squadre di calcio stanno vivendo momenti diversi: mentre la squadra maschile si avvicina alle ultime partite della stagione con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League, quella femminile celebra il suo terzo scudetto vinto. I giocatori di Gasperini si concentrano sugli ultimi impegni, mentre le atlete festeggiano il traguardo appena raggiunto. La stagione sta giungendo alla sua fase conclusiva per entrambe le squadre.

Mentre i ragazzi di Gasperini si preparano agli ultimi sforzi della stagione per esaudire il sogno Champions, la squadra femminile si gode le prime ore dopo il terzo Scudetto guadagnato. Dragoni, Viens, Corelli: la vittoria in campionato porta molti nomi di grandi bomber e assist-women, ma il profilo che risalta di più non può che essere quello della capitana e capocannoniere della stagione: Manuela Giugliano. Proprio la numero 10, oggi si è raccontata in un intervista a Repubblica, parlando di gioie, aspettative e progetti per il futuro. Ecco le sue parole. Le parole di Giugliano. Siete state in grado di portare a Roma il terzo Scudetto femminile e tu hai dato un grande contributo, soprattutto ma non solo in termini di gol.🔗 Leggi su Sololaroma.it

ROMA DA SCUDETTO ||| VIVIANO CI CREDE E SIGNORELLI SUDA FREDDO

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